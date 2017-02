Burberry откроет выставку скульптур Генри Мура в Лондоне

21-27 февраля

Burberry устроит выставку работ Генри Мура одновременно с показом новой коллекции

20 февраля в лондонском Сохо состоится показ Burberry. Его частью станут работы великого британского скульптора XX века Генри Мура. Таким образом Buberry откроет выставку, которую посвятил художнику. Экспозиция продлится в Makers House всего неделю, с 21 по 27 февраля. Войдут в нее 40 скульптур, рисунков и макетов Генри Мура.

Одна из работ скульптора Sheep Piece появилась и в новой рекламной кампании Burberry. Она же стала превью коллекции see now - buy now, которую бренд покажет в Лондоне 20 февраля. Увиденные образы можно предзаказать на сайте Burberry, доставка откроется в вечер показа.

Читайте также: Поменяли формат: Рекламная кампания будущей коллекции Burberry

Рэй Кавакубо перешила плащи Burberry

Что если бы в рекламе Burberry и Calvin Klein снимались модели plus-size