37 лет спустя

Спустя 37 лет после выхода скандальной рекламной кампании джинсов Calvin Klein c Брук Шилдс модель намекнула, что вновь сотрудничает с брендом

Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялся дебютный показ Рафа Симонса для Calvin Klein. Долгожданное шоу своим присутствием почтили Гвинет Пэлтроу, A$AP Rocky, Джулиана Мур, новое лицо Calvin Klein Милли Бобби Браун, Сара Джессика Паркер, Лорен Хаттон и другие. Почетное место в первом ряду заняла также модель и актриса Брук Шилдс, звезда самой первой скандальной рекламы джинсов Calvin Klein. В интервью WWD Брук Шилдс обмолвилась, что рада вновь работать с американским брендом, но детали сотрудничества не сообщила. Представители бренда и Раф Симонс тоже отказываются от комментариев.

Скандальная рекламная кампания Calvin Klein Jeans с Брук Шилдс увидела свет в 1980 году. В видеоролике, снятом Ричардом Аведоном, 15-летняя модель, одетая в обтягивающие джинсы и рубашку, произнесла фразу, из-за которой разгорелся нешуточный скандал: "You wanna know what comes between me and my Calvins? Nothing". После многочисленных жалоб Calvin Klein пришлось отказаться от тиражирования рекламы с Брук Шилдс, а после вообще приостановить выпуск модели джинсов, которые были надеты на модели во время съемки. Возобновили их производство только в 1998 году.

