Поиск
Белла Хадид в новой рекламной кампании Giuseppe Zanotti
Осень-зима 2017
Ироничные шутки в начале карьеры Беллы о том, что она обойдет в востребованности и популярности свою сестру Джиджи, уже не кажутся шутками. Все к этому и пришло. Младшая сестра Хадид блистает на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а рекламные кампании с ее участием выходят практически каждый день. Последней стала рекламная кампания осень-зима 2017/18 итальянского бренда Giuseppe Zanotti. В прошлом сезоне коллекцию для марки создал Зейн Малик, бывший солист One Direction и нынешний бойфренд Джиджи Хадид.
В новой кампании Белла позирует на багрово-красном фоне в самых популярных моделях Giuseppe Zanotti – золотых босоножках Picard и вельветовых ботфортах Dazzling Dena. Автором фотосессии стал итальянец Марио Сорренти.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Unsound Dislocation: Как в Алматы зарождается новая музыкальная сцена
Не бабушка: Галина Щеголихина в бьюти-съемке Buro 24/7 Kazakhstan
Наталья Синдеева: "Когда в стране царит ложь, любая правда становится оппозицией"
Президентство Трампа, smart-часы, коррупция в ФИФА: Как "Симпсоны" стали пророческим мультфильмом
Пока он спал: Почему инсталляция Воробьевых, выставленная на Венецианской биеннале, – символ всего Казахстана
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий