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Мода / Лента

Белла Хадид в новой рекламной кампании Giuseppe Zanotti

Осень-зима 2017

Белла Хадид в новой рекламной кампании Giuseppe Zanotti

Ироничные шутки в начале карьеры Беллы о том, что она обойдет в востребованности и популярности свою сестру Джиджи, уже не кажутся шутками. Все к этому и пришло. Младшая сестра Хадид блистает на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а рекламные кампании с ее участием выходят практически каждый день. Последней стала рекламная кампания осень-зима 2017/18 итальянского бренда Giuseppe Zanotti. В прошлом сезоне коллекцию для марки создал Зейн Малик, бывший солист One Direction и нынешний бойфренд Джиджи Хадид. 

В новой кампании Белла позирует на багрово-красном фоне в самых популярных моделях Giuseppe Zanotti – золотых босоножках Picard и вельветовых ботфортах Dazzling Dena. Автором фотосессии стал итальянец Марио Сорренти. 

Белла Хадид в новой рекламной кампании Giuseppe Zanotti (фото 1)

Белла Хадид в новой рекламной кампании Giuseppe Zanotti (фото 2)

Белла Хадид в новой рекламной кампании Giuseppe Zanotti (фото 3)

Белла Хадид в новой рекламной кампании Giuseppe Zanotti (фото 4)

Buro247.kz

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