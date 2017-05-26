Белла Хадид в новой рекламной кампании Giuseppe Zanotti

Ироничные шутки в начале карьеры Беллы о том, что она обойдет в востребованности и популярности свою сестру Джиджи, уже не кажутся шутками. Все к этому и пришло. Младшая сестра Хадид блистает на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а рекламные кампании с ее участием выходят практически каждый день. Последней стала рекламная кампания осень-зима 2017/18 итальянского бренда Giuseppe Zanotti. В прошлом сезоне коллекцию для марки создал Зейн Малик, бывший солист One Direction и нынешний бойфренд Джиджи Хадид.

В новой кампании Белла позирует на багрово-красном фоне в самых популярных моделях Giuseppe Zanotti – золотых босоножках Picard и вельветовых ботфортах Dazzling Dena. Автором фотосессии стал итальянец Марио Сорренти.