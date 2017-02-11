Линия сумок Diva

Модный дом Bvlgari представил своего нового амбассадора – модель Беллу Хадид

Бренд сообщил об этом в своем инстаграм-аккаунте, разместив фотографию Беллы и креативного директора дома Жан-Кристофа Бабеля. Младшая из сестер Хадид станет лицом линии аксессуаров, в которую входят изделия из кожи, очки и шарфы. Также в эту линию войдет коллекция сумок Serpenti, которые станут продолжением ювелирной линейки, и новая коллекция сумок Diva.

"Я не запомнила определенных вещей, но я точно помню, как мама часто говорила о коллекциях Bvlgari, об их замечательных украшениях. Поэтому этот бренд всегда был на слуху в нашем доме. Так что теперь это большая честь для меня поработать с Bvlgari", – поделилась модель.

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