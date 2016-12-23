По версии Models.com

Авторитетное онлайн-издание Models.com составило ежегодный список лучших моделей года

Традиционно список лучших моделей года по версии Models.com разделили на две части. В первой представлены результаты голосования 250 ведущих профессионалов модной индустрии, в другой – читателей сайта. Список разделен на 10 категорий, на одну меньше, чем в прошлом году.

"Моделью года" профессионалы признали Беллу Хадид, читатели – Кендалл Дженнер. Вторые места соответственно достались Линейзи Монтеро и Джиджи Хадид. Звание "Прорыв года" инсайдеры индустрии присудили Адвоа Абоа, читатели – Грейс Элизабет. "Звездой социальных сетей" стала Джиджи Хадид, в то время как читатели присудили это звание Эмили Ратаковски.

"Лучшей знаменитостью в роли модели" читатели назвали Кару Делевинь, инсайдеры – Уиллоу Смит. На втором месте в категории единогласно оказалась Рианна, это единственный раз в рейтинге этого года, когда мнения профессионалов и посетителей сайта совпали. Среди мужчин данную категорию разделили Джейден Смит и Джаред Лето.

Подробнее ознакомиться с рейтингом Models.com можно тут.