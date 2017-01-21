Платье недальновидно считается не самым практичным повседневным нарядом. Но в новой коллекции Alexander Terekhov каждая сможет найти себе базовое практичное платье на каждый день – из денима, трикотажа и жаккардового шелка. Особое внимание в коллекции уделено бархату. Комбинезоны, платья с открытой спиной и платья-комбинации выполнены из матового классического и винтажного бархата с глянцевой текстурой.

Помимо женственных нарядов российский дизайнер предлагает обратить внимание на классические брючные костюмы, парки, пуховики, пальто с меховыми воротниками то, что надо для холодных сезонов.