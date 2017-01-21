Pre-Fall 2017

Платья классического кроя миди и макси, платья с запахом, платья-рубашки, платья из трикотажа, платья из денима – новая коллекция Alexander Terekhov посвящена самому женственному элементу гардероба

Платье недальновидно считается не самым практичным повседневным нарядом. Но в новой коллекции Alexander Terekhov каждая сможет найти себе базовое практичное платье на каждый день – из денима, трикотажа и жаккардового шелка. Особое внимание в коллекции уделено бархату. Комбинезоны, платья с открытой спиной и платья-комбинаци и выполнены из матового классического и винтажного бархата с глянцевой текстурой.

Помимо женственных нарядов российский дизайнер предлагает обратить внимание на классические брючные костюмы, парки, пуховики, пальто с меховыми воротниками –то, что надо для холодных сезонов.