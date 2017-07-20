Поиск
Balmain разработали дизайн наушников Beats By Dr. Dre
Лицом кампании стала Кайли Дженнер
Сегодня креативный директор Balmain Оливье Рустен объявил о новой коллаборации – на этот раз c компанией Beats by Dr. Dre. Специально для бренда Рустен создал дизайн двух вариантов наушников – беспроводных Beats Studio и компактных проводных Powerbeats. Обе модели выполнены в фирменном зеленом цвете Balmain Army и украшены логотипом Balmain. "Лучшая музыка должна идти с лучшим дизайном", – рассказал о своей работе Оливье Рустен.
Лицом рекламной кампании стала Кайли Дженнер. "Beats – мои любимые наушники, и я очень рада стать частью этой кампании, – прокомментировала Дженнер. – Музыка значит для меня очень многое, я могу надеть наушники и просто уйти в себя. Думаю, многие поймут это чувство". До этого музыкальная компания не раз предлагала брендам разработать новый дизайн классических наушников. Над Beats by Dr. Dre работали Alexander Wang, Undefeated, Fendi и даже Hello Kitty.
Наушники уже в продаже, Powerbeats можно приобрести за $250, когда Studio обойдутся в $600. Они доступны как на сайте Apple, так и на Balmain.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Четыре красивые девушки вслепую тестируют ароматы Giorgio Armani, чтобы найти свой
Инес де ля Фрессанж: "Не пытайтесь выглядеть молодо – только старые женщины помешаны на этом"
Культура как оружие против терроризма и страха
Первая круизная коллекция Alima
"Очень странные дела-2", "Тор: Рагнарек" и новый Спилберг: Главное c Comic-Con 2017
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий