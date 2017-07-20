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Мода / Лента

Balmain разработали дизайн наушников Beats By Dr. Dre

Лицом кампании стала Кайли Дженнер

Balmain разработали дизайн наушников Beats By Dr. Dre

Сегодня креативный директор Balmain Оливье Рустен объявил о новой коллаборации  на этот раз c компанией Beats by Dr. Dre. Специально для бренда Рустен создал дизайн двух вариантов наушников  беспроводных Beats Studio и компактных проводных Powerbeats. Обе модели выполнены в фирменном зеленом цвете Balmain Army и украшены логотипом Balmain. "Лучшая музыка должна идти с лучшим дизайном", – рассказал о своей работе Оливье Рустен.

Лицом рекламной кампании стала Кайли Дженнер. "Beats  мои любимые наушники, и я очень рада стать частью этой кампании прокомментировала Дженнер. – Музыка значит для меня очень многое, я могу надеть наушники и просто уйти в себя. Думаю, многие поймут это чувство". До этого музыкальная компания не раз предлагала брендам разработать новый дизайн классических наушников. Над Beats by Dr. Dre работали Alexander Wang, Undefeated, Fendi и даже Hello Kitty.

Balmain разработали дизайн наушников Beats By Dr. Dre (фото 1)

Наушники уже в продаже, Powerbeats можно приобрести за $250, когда Studio обойдутся в $600. Они доступны как на сайте Apple, так и на Balmain.

Balmain разработали дизайн наушников Beats By Dr. Dre (фото 2)

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