Balmain разработали дизайн наушников Beats By Dr. Dre

Сегодня креативный директор Balmain Оливье Рустен объявил о новой коллаборации – на этот раз c компанией Beats by Dr. Dre. Специально для бренда Рустен создал дизайн двух вариантов наушников – беспроводных Beats Studio и компактных проводных Powerbeats. Обе модели выполнены в фирменном зеленом цвете Balmain Army и украшены логотипом Balmain. "Лучшая музыка должна идти с лучшим дизайном", – рассказал о своей работе Оливье Рустен.

Лицом рекламной кампании стала Кайли Дженнер. "Beats – мои любимые наушники, и я очень рада стать частью этой кампании, – прокомментировала Дженнер. – Музыка значит для меня очень многое, я могу надеть наушники и просто уйти в себя. Думаю, многие поймут это чувство". До этого музыкальная компания не раз предлагала брендам разработать новый дизайн классических наушников. Над Beats by Dr. Dre работали Alexander Wang, Undefeated, Fendi и даже Hello Kitty.

Наушники уже в продаже, Powerbeats можно приобрести за $250, когда Studio обойдутся в $600. Они доступны как на сайте Apple, так и на Balmain.