Balenciaga выпустила свою версию синей сумки IKEA за $2000

Креативный директор Balenciaga и Vetements Демна Гвасалия – тот человек, которого стоит благодарить за тренд на постсоветскую эстетику, фартуки из скатерти, футболку DHL, ботфорты с каблуками-зажигалками, сумки барахольщицы и юбки из машинных ковриков. На этом эксперименты дизайнера не завершились. Новое творение Гвасалии для Balenciaga – объемная синяя сумка Arena, которая отчетливо напоминает знаменитую модель FRAKTA шведской фирмы IKEA. Два единственных различия между ними заключаются в материале (сумка от французского бренда сделана из натуральной кожи) и цене. За модель от Balenciaga придется отдать около $2000.

Представители IKEA уже прокомментировали ситуацию: "Мы глубоко польщены тем, что новая сумка Balenciaga напоминает классическую синюю сумку IKEA, которая сделана из перерабатываемых материалов и стоит 99 центов. Нет ничего лучше, чем объемная синяя сумка!"

В конце марта свою версию FRAKTA выпустил французский магазин Colette. Правда, в коллаборации с IKEA.