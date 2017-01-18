В пользу более коммерческих проектов

В этом году неделя высокой моды в Париже пройдет без Донателлы Версаче - руководство бренда решило сосредочиться на некрупных коммерческих проектах

Atelier Versace можно назвать одним из основных поставщиков платьев для красной ковровой дорожки. Провокационные сексуальные наряды с обилием блесток, полупрозрачных тканей, драпировок чаще всего выбирают Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Хайди Клум, Дженнифер Лопес и многие другие. Но видимо в этом году девушкам придется присмотреться и к другим маркам.

Решение отказаться от участия в неделе высокой моды, которая начнется 22 февраля, связано с желанием инвесторов сосредочиться на менее крупных, но зато более клиентоориентированных проектах. Такой брейк берется брендом не впервые. В период с 2005 по 2012 год Atelier Versace также не выставляли свои коллекции во время недели haute couture.