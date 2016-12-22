Новая коллекция называется Aquazzura Mini. Тем самым основатель бренда подчеркивает, что большинство моделей из детской линии будут повторять дизайн женской обуви из основной, "взрослой" линейки. В коллекцию войдут такие хиты, как сандалии с помпонами, балетки со шнуровкой и золотистые сандалии-эспадрильи. Цена на обувь из детской линии ранжируется от $240 до $550. Обувь для мальчиков в линейке представлена не будет. Предзаказ уже можно оформить в универмаге Bergdorf Goodman.
"Растет новое поколение поклонниц Aquаzzura, и мы не можем этого игнорировать, – рассказывает креативный директор бренда Эдгардо Озорио. – Многие из моих постоянных клиенток – матери, поэтому им важно, чтобы их ребенок имел доступ к качественной обуви".