Mommy and Me

Итальянский бренд Aquazzura запускает линию детской обуви, в которую войдут адаптированные модели из основной коллекции

Новая коллекция называется Aquazzura Mini. Тем самым основатель бренда подчеркивает, что большинство моделей из детской линии будут повторять дизайн женской обуви из основной, "взрослой" линейки. В коллекцию войдут такие хиты, как сандалии с помпонами, балетки со шнуровкой и золотистые сандалии-эспадрильи. Цена на обувь из детской линии ранжируется от $240 до $550. Обувь для мальчиков в линейке представлена не будет. Предзаказ уже можно оформить в универмаге Bergdorf Goodman.

"Растет новое поколение поклонниц Aquаzzura, и мы не можем этого игнорировать, – рассказывает креативный директор бренда Эдгардо Озорио. – Многие из моих постоянных клиенток – матери, поэтому им важно, чтобы их ребенок имел доступ к качественной обуви".