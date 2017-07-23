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Анна Иверс в рекламной кампании Isabel Marant
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Французский дизайнер Изабель Маран обнародовала осеннюю кампанию собственного бренда. Звездой кампании стала модель Анна Иверс, которая закрывала показ Isabel Marant сезона осень-зима 2017/18 в Париже.
Новая коллекция Isabel Marant – одна из самых чувственных и романтичных в творческой карьере дизайнера. Например, в ней впервые появились оборки и цветочный принт. Сексуальность присутствует и в самой рекламной кампании – на одном из кадров Анна Иверс сфотографирована в обнаженном виде, с сумкой на плечах и в высоких ботфортах. Романтизму и чувственности в коллекции противостоят более сильные вещи: брючные комбинезоны из денима и куртки с объемными плечами в духе 80-х.
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