Анна Иверс в рекламной кампании Isabel Marant

Французский дизайнер Изабель Маран обнародовала осеннюю кампанию собственного бренда. Звездой кампании стала модель Анна Иверс, которая закрывала показ Isabel Marant сезона осень-зима 2017/18 в Париже.

Новая коллекция Isabel Marant – одна из самых чувственных и романтичных в творческой карьере дизайнера. Например, в ней впервые появились оборки и цветочный принт. Сексуальность присутствует и в самой рекламной кампании – на одном из кадров Анна Иверс сфотографирована в обнаженном виде, с сумкой на плечах и в высоких ботфортах. Романтизму и чувственности в коллекции противостоят более сильные вещи: брючные комбинезоны из денима и куртки с объемными плечами в духе 80-х.