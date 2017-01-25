После 25 лет работы

Главный редактор британского Vogue Александра Шульман уходит из журнала после 25 лет работы

Свою карьеру в Conde Nast Александра Шульман начала в 1982 году, на позици редактора журнала Tatler. Вскоре она перешла в Vogue, позже - GQ, и впоследствии вернулась в Vogue в качестве главного редактора. В 2005 году Шульман была награждена Орденом Британской Империи за вклад в развитие индустрии печатных СМИ. Свое решение уйти Александра объясняет желанием поменять что-либо в своей жизни. "Мне было тяжело назвать точную причину, почему я покидаю этот важнейший и действительно любимый мной пост. Но прошлой осенью я осознала, что хочу попробовать нечто новое, но для этого мне придется расстаться с Vogue" - прокомментировала свое решение Александра.

"Я надеялся, что мне никогда не придется объявить об этом", - рассказал управляющий директор Conde Nast Britain Николас Колридж, - "Она занималась этим журналом четверть его существования, вместе с ней Vogue достиг наивысшей точки своего развития. Она превратила его в глобальный диджитал-бренд". Официально Александра Шульман покинет свой пост в июне.