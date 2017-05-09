adidas будет снова выпускать любимые кроссовки Дэвида Бекхэма

adidas анонсировал перевыпуск знаменитых бутс Predator Mania, которые прославили футболиста Дэвида Бекхэма.

В бутсах Predator Mania бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм играл во время чемпионата мира 2002 года. Неделю назад футболист отметил свой 42 день рождения. Аккурат к празднику футболиста adidas объявил о перезапуске его любимых кроссовок. Бутсы 2017 года немного отличаются от оригинальной модели: они сделаны не из кожи кенгуру, а из эко-материалов. Шипованная подошва изготовлена при помощи технологии SprintFrame, которая обеспечивает дополнительную стабильность при беге. А вот цвет бутс остался прежним - молочно-красный.

Первые бутсы Predator adidas выпустил в 1994 году. За 23 года существования Predator на их основе было создано более 18 моделей бутс, в том числе, Predator Mania, которые особенно полюбились профессиональным футболистам.