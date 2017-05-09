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Мода / Лента

adidas будет снова выпускать любимые кроссовки Дэвида Бекхэма

Predator Mania

adidas будет снова выпускать любимые кроссовки Дэвида Бекхэма

adidas анонсировал перевыпуск знаменитых бутс Predator Mania, которые прославили футболиста Дэвида Бекхэма.

В бутсах Predator Mania бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм играл во время чемпионата мира 2002 года. Неделю назад футболист отметил свой 42 день рождения. Аккурат к празднику футболиста adidas объявил о перезапуске его любимых кроссовок. Бутсы 2017 года немного отличаются от оригинальной модели: они сделаны не из кожи кенгуру, а из эко-материалов. Шипованная подошва изготовлена при помощи технологии SprintFrame, которая обеспечивает дополнительную стабильность при беге. А вот цвет бутс остался прежним - молочно-красный. 

Первые бутсы Predator adidas выпустил в 1994 году. За 23 года существования Predator на их основе было создано более 18 моделей бутс, в том числе, Predator Mania, которые особенно полюбились профессиональным футболистам. 

Buro247.kz

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