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Оправу новой модели "авиаторов" Dio(r)Evolution теперь украшают звезды - счастливые знаки самого Кристиана Диора

Кристиан Диор придавал большое значение знакам и символам, превращая некоторые из них в свои талисманы. Их у него было множество - пчела, сиволизирующая лето, любимые цветы ландыш и роза, растущие в саду его родного дома на юге Франции, клевер и звезда - знаки, приносящие счастье. Именно звезда стала вдохновением для новой формы очков-авиаторов Dio(r)Evolution.

Очки сделаны с использованием современных материалов - металла и ацетата, с золотым или серебряным покрытием. Форма оправы напоминает очертания маски с маленькой звездой посередине - cчастливого талисмана его обладательницы.