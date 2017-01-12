Pre-Fall 2017

Колонизация Марса, умный дом Марка Цукерберга и демократизация взглядов – мир развивается с сумасшедшей скоростью. И чем быстрее он меняется, тем сильнее страх запрыгнуть в эту скоростную ракету прогресса. Вот только куда страшнее – оставаться на месте вместо того, чтобы двигаться вперед, пусть даже в неизведанном направлении. Иначе можно утонуть в своей ностальгии по простым временам - считает и наглядно показывает Стелла МакКартни

Весенне-летняя коллекция Stella McCartney стала общественным призывом и острым политическим заявлением основательницы бренда в пользу феминизма и экологического движения. Своей новой работой дизайнер столкнула общество лицом к лицу с ностальгией. Свежий лукбук Stella McCartney - про то, как в ней можно утонуть незаметно для самих себя, а все хорошо знакомое со временем может представлять наибольшую угрозу.

Во время показа весенне-летней коллекции своего бренда Стелла МакКартни вывела на подиум моделей в футболках и майках с надписями No Leather, No Fur. Но одно дело – футболка, которая никогда и предполагала наличие меха, и совсем другая, куда более тонкая сатира - объемная шуба в пол без единого волоска натурального меха. Как любит шутить сама Стелла Маккартни, эдакий Fur Free Fur.

Модели в статусных шубах, крупных ожерельях и серьгах "звезд красной дорожки" позируют на фоне типовых британских апартаментов 60-70-х, утопающих в зыбучих песках ковролана. Этот же ковролан, только уже красочный и нарядный, заполонил одежду и аксессуары моделей. Ботинки-челси с квадратными носами, пальто и сумки будто делают моделей частью "утопающих" декораций вокруг.

Еще одна красноречивая аллюзия на ностальгию – это принты с героями The Dandy, британского комикса для детей, особенно популярного в середине XX века. Некогда крайне знаменитые комиксы уходили тиражами по два миллиона экземпляров в неделю, но из-за своего окончательного устаревания и нежелания двигаться в ногу со временем вынуждены были прекратить свое существование пять лет назад.