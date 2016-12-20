Весна-лето 2017

Молодой французский бренд Jacquemus представил лукбук своей весенне-летней коллекции

Выходец из Прованса, один из самых перспективных молодых дизайнеров Симон Порт Жакмю представил рекламную кампанию весенне-летней коллекции своего бренда. И хотя сама коллекция Jacquemus посвящена родине дизайнера, снимать моделей в широкополых соломенных шляпах на фоне французских полей Жакмю не стал.

Уникальный почерк дизайнера заключается в поиске баланса между привычными вещами и их сюрреалистичной стороной. Вот и в новой рекламной кампании Jacquemus – жительницы французского прованса с сеном, пшеницей и свежеиспеченным хлебом в руках. Но не настоящие, а будто слепленные из глины, как туристические фигурки, на именных подставках Jacquemus.