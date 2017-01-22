По мотивам коллекции осень-зима 2017/2018

Первая съемка по мотивам коллекции Prada осень-зима 2017/2018

За проектом Prada 365 стоит новая и нетипичная концепция рекламной кампании крупного бренда. Миучча Прада пересмотрела суть модной рекламы и превратила кампанию нового сезона в многоуровневый проект 365. В центре его внимания - вовсе не одежда из коллекций итальянского бренда, а истории тех, кто носит Prada.

Проект состоит из нескольких частей, новая – Nonconformists – посвящена коллекции Prada осень-зима 2017/18. Фотограф Вилли Вандерперре и бренд исследуют коллекцию через серию резких портретов моделей, отправившихся на спонтанную ночную прогулку по итальянским улочкам.

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