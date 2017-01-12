Сексуальная революция Saint Laurent

Sex Is Not The Enemy

Новый креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло ищет новые грани сексуальности французского бренда

Как стало понятно еще до дебюта Энтони Ваккарелло в Saint Laurent, под его руководством дом примет хоть и не радикально новый, но более чувственный облик. Изменения коснулись как коллекций бренда, так и рекламных кампаний по их мотивам. В ноябре прошлого года Saint Laurent представил провокационный рекламный ролик, где большую часть экранного времени занимали поцелуи под Симфонию №7 Бетховена.

В новой рекламной кампании Saint Laurent за провокацию отвечает обнаженная натура и откровенные позы моделей, нетипичные для прошлых рекламных кампаний бренда. Фотографом кампании выступила Кольер Шорр, автор портретов Хлое Севиньи, Джоан Смоллс, Аризоны Мьюз, Дарьи Вербовой, Эль Фаннинг и Амбер Валетты.