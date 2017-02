В борьбе за равные права

Nike присоединился к глобальной акции по борьбе за равные права, в рамках которой подготовил политический ролик с участием Леброна Джеймса и Серены Уильямс

Ежегодно в США и Канаде отмечается Месяц афроамериканской истории, старт которого приходится на февраль. В это время проводятся памятные мероприятия и акции о значимости афроамериканского населения, его вкладе в культурную и политическую жизнь стран. Их цель – борьба с расизмом, рабством и любым проявлением дискриминации в обществе. Инициировал праздник в 1926 году историк и журналист Картер Вудсон, который выбрал началом Месяца афроамериканской истории вторую неделю февраля. Именно на нее приходятся дни рождения президента США Авраама Линкольна и писателя Фредерика Дугласа, одного из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки.

Именно к Месяцу афроамериканской истории приурочен ролик из новой кампании Nike – Equality. Спортивный бренд презентовал видео с участием Алиши Киз, Леброна Джеймса, Серены Уильямс и Азелии Бэнкс о важности борьбы за равные права. В качестве музыкального сопровождения – песня A Change Is Gonna Come Сэма Кука в перепевке Алиши Киз. Режиссером ролика выступила Мелина Мацукас, обладательница "Грэмми" и автор клипа Рианны на песню We Found Love. Актером закадрового голоса стал темнокожий Майкл Бакари Джордан, который произнес слова: "Возможности не должны быть дискриминированы, мяч должен подпрыгивать одинаково для всех".

В рамках программы Equality Nike пожертвует $5 миллионов благотворительным организациям по борьбе за равные права, включая MENTOR и PeacePlayers.