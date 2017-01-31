Певица Birdy в лондонской кампании REDValentino

Весна-лето 2017

Английская певица Birdy приняла участие в весенне-летней кампании REDValentino

20-летняя британская певица Birdy впервые стала лицом REDValentino в прошлом году: тогда Жасмин ван ден Богард появилась в фантазийной кампании бренда осень-зима 2016/17. Накануне нового сезона певица и итальянский молодежный бренд продолжили свое сотрудничество.

В весенне-летней компании REDValentino певица в обществе моделей Ины Танди и Миа исследует Лондон: его пустынные улицы, ночные забегаловки и автобусы. Путешествие Birdy по британской столице похоже на монотонный меланхоличный сон. Режиссером ролика выступила Сара Элисабет Блейс. За музыкальное сопровождение к новому ролику, разумеется, отвечала сама Birdy.

Читайте также: Портреты Кристи Тарлингтон и Лии Кебеде в кампании Valentino

Греческие богини в новой коллекции Valentino