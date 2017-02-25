Видеокампания линии очков

Нью-йоркская художница, модель и фотограф Петра Коллинз стала автором рекламной кампании новой коллекции очков Gucci

После прогулок по Берлину, вечеринок на крыше и поездки в Токио компанию молодых ребят во главе с Петрой Коллинз Алессандро Микеле отправил в Венгрию. Креативный директор Gucci доверил американской художнице и модели съемку видео рекламной кампании новой линии очков. Для девушки это первый опыт работы в качестве режиссера для Gucci. До этого художница сама участвовала в съемках бренда, представляла осеннюю рекламную кампанию, а также выходила на подиум.

Ролик вдохновлен детством Петры, проведенным в Венгрии. В коротком видео двое детей сбегают из бабушкиного дома, захватив с собой ее очки. Благодаря им они попадают в удивительный мир, где песни исполняет их любимая группа, а другие ребята в таких же ярких очках танцуют и поют.

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