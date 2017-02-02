В продаже – со 2 марта

H&M поделился новыми тизерами коллаборации с The Weeknd

H&M и The Weeknd объявили о работе над совместной коллекцией в ноябре прошлого года. Детали появились два с половиной месяца спустя – это видео и фотографии со съемок рекламной кампании Spring Icons. The Weeknd стал также лицом коллекции.

Музыкант разработал коллекцию базовых вещей мужского гардероба, на каждой из которых размещен символ его собственного бренда одежды XO.

"Что мне нравится в этой коллекции, так это то, что я хочу носить каждую ее вещь. Она естественна для меня. Я бы никогда не поставил свое имя на то, что кажется мне искусственным", – поделился The Weeknd. Коллекция появится в продаже в магазинах H&M по всему миру 2 марта.