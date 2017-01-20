Памела Андерсон – новое лицо Vivienne Westwood

Неожиданно

Памела Андерсон стала лицом весенне-летней кампании Vivienne Westwood

Британский дизайнер Вивьен Вествуд поделилась рекламной кампанией своей весенне-летней коллекции. Что неожиданно, ее лицом стала звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон. Помимо актрисы, в съемках приняла участие и сама Вивьен Вествуд в компании супруга Андреаса Кронталера и моделей. Все они позировали фотографу Юргену Теллеру на фоне сельской местностей и пляжей, верхом на лошадях или сидя на деревьях.

Съемки весенне-летней рекламной кампании Vivienne Westwood прошли в доме Юргена Теллера в Греции.