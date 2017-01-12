Club Ark Eternal

Kenzo выпустил видеоролик, в котором рассказывает о созидательной силе танцев и ночных клубов

С возвращением в моду рейвов Kenzo выпустил ролик о социальной значимости ночных клубов. Как считают в Kenzo, ночной клуб – это место, в котором можно заново обрести себя. Во время танца человек полностью отдается мгновению и находит себя в нем, а также забывает о рамках, которые сковывают его в обычное время. "Это фильм о танцах, но мы подошли к нему с идеей не показывать танец как нечто само собой разумеющееся. Мы показали танцорам видео человека, явно не профессионала, который танцует так самозабвенно и глубоко задумавшись, будто он на грани какого-то открытия. Речь идет о танце как об удовольствии и привилегии. Клубная культура – это мощный источник альтернативной энергии в борьбе с расизмом, сексуальным угнетением и классовым насилием".

Создатели ролика, дуэт Partel Oliva, также рассматривают танец как возвращение к первичным инстинктам. Действие ролика Kenzo плавно переходит от ночного клуба с неоновым освещением в дикую природу.