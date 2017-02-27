Осень-зима 2017/18

L’anima come il giardino – новая коллекция казахстанского бренда Assel, которая будет впервые презентована в парижском шоу-руме во время Недели моды

Полноценных коллекций Асель Нусипкожанова не выпускала с 2015 года. За это время дизайнер успела поучаствовать в выставке International Fashion Showcase 2016, в проекте Buro 24/7 Fashion Forward Initiative в Париже, в котором принимают участие молодые таланты, а также выпустить несколько капсульных коллекций – платков и hand made-топов.

В этом месяце Асель выпускает первую за два года полноценную коллекцию сезона осень-зима 2017/18. Презентована она будет не в Алматы, а в Париже, во время Недели моды. Презентация и коктейль по случаю выхода коллекции состоится 3 марта в отеле Hotel Scribe Paris.

Новую коллекцию Асель назвала L'anima come il giardino ("Душа, как сад") и посвятила своей маме. Точнее – ее молодости, которая пришлась на середину 80-х годов и которую она провела в цветущей и очаровательной Алма-Ате. Отсюда – романтичные платья из органзы с многочисленными рюшами мятного, желтого, лавандового и серого оттенков, похожие на те, что можно увидеть в старых клипах казахстанских исполнителей. Из 80-х Асель взяла главное – объемы. Жакеты с округлыми плечами, объемными рукавами и подчеркнутой талией хотя и выглядят жестко, но смягчены тканями. В своих работах дизайнер много внимания уделяет рукоделию – например, в новой коллекции есть стеганые костюмы, которые напоминают традиционные одеяла "корпе", а также модернизированные национальные орнаменты на брюках, платьях и платках.