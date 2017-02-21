Из чего же сделаны наши девчонки?

Nike запустил серию международных роликов о борьбе женщин за свободу саморазвития. Собрали для вас все: из России, Турции, Японии и Ближнего Востока

Запустив антидискриминационную программу Equality в США и Канаде, спортивный бренд принялся за регионы. В течение недели филиалы Nike по всему миру выпускают ролики о борьбе женщин со стереотипами и барьерами в саморазвитии. На днях в России вышло видео "Из чего же сделаны наши девчонки?", одновременно с ним на Ближнем Востоке – ролик об общественном облике женщины. В видео появились пять известных женщин региона, которым удалось пробить "стеклянный потолок". Это скейтерша Захра Лари, тренер по паркуру Амаль Мурад, певица Балкис Фаси из ОАЭ, фехтовальщица Инес Бубакри из Туниса и боксерша Арифа Бсеисо из Иордании.

"Мысль "Что о тебе скажут" – кошмар любой маленькой девочки, когда она начинает взрослеть. Мы слышим это каждый раз, когда делаем что-то, что может вызвать критику. Это страх выделиться и сделать что-то, что выходит за пределы нормы. Но я поняла: если вы действительно хотите сделать что-то удивительное, этой фразы нельзя бояться. Не бойтесь своего величия", - заявляет Амаль Мурад.

"Я много себя критиковала, но никогда не позволяла себе останавливаться или давать слабину. Люди должны знать, что эмиратские спортсменки сильные. Мы - уверенные женщины, которые знают, чего хотят, поэтому много работаем над тем, что должно быть сделано", - рассказывает скейтерша Захра Лари.

"Когда мои родители волновались насчет того, как меня воспримут в качестве певицы, я сказала им: "Будьте терпеливыми, и вы увидите - я смогу по-настоящему изменить отношение людей ко многим явлениям", - делится Балкис Фаси.

Смотрите все ролики Nike Women ниже.

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