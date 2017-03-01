Направление – Милан: Инсайдерский гид по городу

От модного блогерa Тины Леунг

Неделя моды в Милане уже отгремела, но если у вас есть план остаться в этом городе подольше, рекомендуем приглядеться к специальному гиду от Farfetch, составленному блогером и стилистом Тиной Леунг

Сейчас, когда весь модный свет переместился в Париж, Милан наконец-то обрел покой. Чем занять себя в столице северного региона, помимо посещения замка Сфорца, расскажет блогер и стилист Тина Леунг. Специально для Farfetch Тина составила список любимых мест, где остановиться, где поужинать и куда отправиться вечером.

Среди многообразия отелей Милана Тина рекомендует остановить свой выбор на пятизвездочном Palazzo Parigi. По уверениям стилиста, здесь всегда можно найти тишину и комфорт, несмотря на тот факт, что отель находится в самом центре практически никогда не спящего Милана. За настоящей итальянской кухней Тина рекомендует отправиться в ресторан Il Baretto, расположенный в отеле Baglioni. "Когда бываю в Милане, не могу отказать себе в их фирменном тушеном ризотто. Прихожу за ним если не ежедневно, то хотя бы через день. А само место походит на английский закрытый клуб с роскошными пожилыми дамами", – рассказывает девушка. Помимо итальянских ресторанов стилист рекомендует к посещению ресторан китайской кухни Bon Wei – спокойное место, не требующее вечерних туалетов. "Здесь вы можете отдохнуть от модной суеты и просто насладиться вкусной едой", – поделилась Тина.

Посещение Миланского собора – обязательная часть программы. "После собора обязательно сходите в его музей, с огромными окнами от пола до потолка, из которых открывается вид на соборную площадь. Прихожу сюда, чтобы отдохнуть и побыть наедине с собой", – рассказала блогер. Завершающая точка маршрута – бар Basso. Его коктейльная карта включает более 500 наименований, но Тина рекомендует остановиться на классике – коктейле Aperol Spritz.

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