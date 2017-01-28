О расовом разнообразии

Новая рекламная кампания Gucci посвящена разнообразию красоты и преодолению расовых стереотипов

В то время как большинство модных брендов подвергаются критике за недостаточное расовое разнообразие на подиуме, Gucci решает запустить первую в своем роде видео-кампанию коллекции pre-fall 2017, в которой приняли участие только темнокожие модели. В небольших коротких видео, записанных в формате прослушивания, модели рассказывают о себе, своих вкусах, любимой музыке и даже о том, что значит для них душа.

Изменение традиционных стандартов красоты, которые долгое время превалировали в моде, – сейчас эта идея является ключевой для Gucci. Представители бренда рассказывают, что сейчас бренду очень важно продвигать новые идеи и форматы, которые позволили бы каждому, вне зависимости от цвета кожи, гендера или возраста, стать частью мира моды.