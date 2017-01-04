Дженнифер Коннелли и Мишель Уильямс в рекламной кампании Louis Vuitton

Париж, я люблю тебя

Louis Vuitton показал свою весенне-летнюю рекламную кампанию с Дженнифер Коннелли, Мишель Уильямс, Адель Экзаркопулос и Сашой Лэйн

Героинями рекламной кампании нового сезона Louis Vuitton стали актрисы. При том, не одна, а сразу четыре: от подающей надежды Саши Лэйн, прорыв которой состоялся после роли в фильме "Американский мед", до небезызвестной Дженнифер Коннелли. Помимо актрис, героинями съемки стали топ-модели Натали Вестлинг и Мика Арганараз.

И все же главная роль в новой рекламной кампании Louis Vuitton - у Парижа, он же, по словам Николя Жескьера, стал душой весенне-летней коллекции бренда. На фоне мостовой Сены и классических парижских видов актрис и моделей заснял культовый фотограф Брюс Вебер.