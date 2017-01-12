FKA Twigs и Nike предлагают проверить пределы своих возможностей

Do You Believe In More?

FKA Twigs и Nike запустили совместную кампанию о вере в свои силы

Накануне вечером FKA Twigs поделилась в своем Instagram серией роликов, которые недвусмысленно намекали на сотрудничество британской певицы со спортивным брендом Nike. Как подтверждает Vogue, певица не только стала лицом Nike, но и приняла участие в разработке новых легинсов бренда и сняла их рекламную кампанию. В спортивной подготовке FKA Twigs сомневаться не приходится. До музыкального дебюта певица профессионально занималась танцами и снималась в клипах Кайли Миноуг, Эда Ширана и Jessie J.

Серия роликов Nike от FKA Twigs проходит под девизом Do You Believe In More? Как рассказывает певица, она хотела дать возможность каждому зрителю задуматься о пределах своих возможностей и показать, что спорт создан не только для атлетов и танцоров: "Верите ли вы, что уже через шесть месяцев сможете бегать или прыгать так? Верите ли вы, что сможете тренироваться дольше? Верите ли вы, что вы сможете получить лучшую физическую форму? Вы верите, что сможете использовать эту уверенность в себе, чтобы получить продвижение по службе или закончить творческий проект?"