Cовместная коллекция?

Поговаривают, что почетный гость показов модного дома Джаред Лето ведет переговоры с креативным директором Gucci о новом секретном проекте

Пожалуй, Джаред Лето – единственный, кто смотрится органично в одежде Gucci, созданной Алессандро Микеле. Поэтому вариант сотрудничества итальянца и солиста группы 30 seconds to Mars вовсе не кажется такой сумасшедшей идеей. Тем более что Лето является лицом нового аромата Gucci Guilty и завсегдатаем первого ряда всех показов.

В чем именно будет заключаться сотрудничество, пока неизвестно. Однако Лето дал понять, что был бы очень рад, если Микеле согласился бы выступить художником по костюмам в его фильме. Недавно Джаред Лето решил попробовать себя в качестве режиссера, начав работу над картиной "77". Идет речь именно о ленте "77" или о другом фильме, непонятно.

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