Барахолки в лукбуке adidas Originals x Alexander Wang

See now – buy now

adidas Originals продолжает свое сотрудничество с Alexander Wang

Презентация первой коллаборации adidas Originals с нью-йоркским дизайнером состоялась еще полгода назад, прямо на показе Alexander Wang сезона весна-лето 2017 в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Часть коллекции тут же поступила в продажу, правда, с ее приобретением у многих все же возникли сложности. Поэтому релиз второй по счету коллаборации adidas Originals x Alexander Wang проходит по несколько иному графику.

Для начала коллекцию презентовали не на недавнем показе Alexander Wang в Нью-Йорке, а в виде лукбука. Его отснял Юрген Теллер в духе хроники с уличных вещевых рынков. Как и полгода назад, ключевые детали коллаборации – это перевернутый логотип и вывернутые наизнанку три полосы adidas Originals. В основе – та же форма футболистов, только в новых расцветках. Александр Вэнг несколько разнообразил коллекцию и спортивными костюмами в духе Гоши Рубчинского или американских граймеров. Самая зрелищная часть коллекции – две модели кроссовок на манер носков.

Оправдывая график see now – buy now, коллекция поступит в продажу уже завтра в магазины Barneys (Нью-Йорк), Colette (Париж), Antonioli (Милан), Storm (Копенгаген), Dover Street Market (Гинза), Boon the Shop (Сеул) и Joyce (Гонконг). Вещи можно будет также приобрести на официальных сайтах adidas Originals и Alexander Wang.

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