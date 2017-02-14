В 2012 году итальянский бренд Miu Miu запустил совместный проект с Венецианским кинофестивалем. Им стал цикл мини-фильмов Women's Tales, режиссерами которого выступают исключительно женщины. Первые четыре короткометражки для Miu Miu сняли Зои Кассаветис, Лукреция Мартель, Джада Колагранде и Мэсси Таджедин. Их премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, с тех пор мини-фильмы Miu Miu показывают на нем ежегодно, вне зависимости от даты премьеры.
Автором 13-й короткометражки Miu Miu стала Хлое Севиньи. Режиссерский дебют актрисы состоялся в прошлом году на Каннском кинофестивале. Для итальянского бренда Севиньи сняла историю о стендап-комедиантке из Нью-Йорка по имени Кармен. Каждый из фильмов Miu Miu Women's Tales рассматривает образ женственности в XXI веке с критической точки зрения. Поэтому Кармен не стесняется ставить под сомнение беременность, как главное чудо в жизни женщины и поднимать другие провокационные темы.
Главную роль в фильме исполнила комическая актриса Кармен Линч ("Внутри Эми Шумер").
Читайте также: Современные нонконформисты в проекте Prada 365
Эль Фаннинг, Лара Стоун и Карен Элсон в ролике Miu Miu
Кинематографичные рекламные кампании Prada и Miu Miu
That One Day - последний фильм Miu Miu из цикла Women's Tales