Women’s Tales #13

Хлое Севиньи стала 13-м режиссером-женщиной, которая приняла участие в проекте Miu Miu Women’s Tales

В 2012 году итальянский бренд Miu Miu запустил совместный проект с Венецианским кинофестивалем. Им стал цикл мини-фильмов Women's Tales, режиссерами которого выступают исключительно женщины. Первые четыре короткометражки для Miu Miu сняли Зои Кассаветис, Лукреция Мартель, Джада Колагранде и Мэсси Таджедин. Их премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, с тех пор мини-фильмы Miu Miu показывают на нем ежегодно, вне зависимости от даты премьеры.

Автором 13-й короткометражки Miu Miu стала Хлое Севиньи. Режиссерский дебют актрисы состоялся в прошлом году на Каннском кинофестивале. Для итальянского бренда Севиньи сняла историю о стендап-комедиантке из Нью-Йорка по имени Кармен. Каждый из фильмов Miu Miu Women's Tales рассматривает образ женственности в XXI веке с критической точки зрения. Поэтому Кармен не стесняется ставить под сомнение беременность, как главное чудо в жизни женщины и поднимать другие провокационные темы.

Главную роль в фильме исполнила комическая актриса Кармен Линч ("Внутри Эми Шумер").

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