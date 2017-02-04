Кампания с участием Chance the Rapper

Chance the Rapper снялся в рекламе коллекции Thank You Obama от американского дизайнера Joe Freshgoods

Еще в ходе предвыборной кампании в США вновь набрал обороты хэштег #ThanksObama. На волне популярности Барака Обамы сыграл американский дизайнер уличной одежды Joe Freshgoods, который на днях выпустил коллекцию Thank You Obama. В линейку вошли семь футболок, свитшотов, худи, баскетбольных маек и постеров с надписями Thank You Obama, Barack n Michelle, America 44 и Malia. Цены на коллекцию варьируются от $28 за постер до $150 за спортивную майку. Приобрести вещи можно тут.

В рекламе коллекции принял участие Chance the Rapper.