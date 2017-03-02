BCBG Max Azria признал свое банкротство

Многомиллионные долги

Американский бренд BCBG Max Azria объявил о своем банкротстве

Основатель BCBG Max Azria - тунисский дизайнер Макс Азрия. Бренд существует с 1989 года. Наибольшую популярность ему принесли вечерние платья и сотрудничество со знаменитостями. Платья BCBG Max Azria носили Селена Гомес, Мадонна, Шерон Стоун, Кейт Уинслет, Виктория Бекхэм и Анджелина Джоли.

Как сообщает Business of Fashion, BCBG Max Azria официально объявил себя банкротом. Бренд не выдержал стремительных реформ в американской системе ритейла и работы с онлайн-продажами. Компания либо будет продана, либо согласится на кредит в размере $45 миллионов. BCBG Max Azria уже обязана выплатить кредиторам $485 миллионов.

Сложности начались в 2006 году, тогда компания впервые взяла кредит в размере $200 миллионов. В 2015 году генеральному инвестору Guggenheim Partners пришлось вложить собственный капитал для частичной выплаты долга. На данный момент у бренда более 570 бутиков по всему миру, более 175 - в США. Компания уже уволила 123 человека, на сегодня она насчитывает 4800 сотрудников.

Банкротство BCBG Max Azria начали подозревать еще в январе. Тогда бренд объявил о закрытии 120 филиалов по всей территории США и 20% бутиков в торговых центрах.

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