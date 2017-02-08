А также Уорхол, Принс, Руби

American Classics - первая рекламная кампания Calvin Klein сезона весна-лето 2017, сделанная под руководством Рафа Симонса и вдохновленная современными американскими художниками

С приходом Рафа Симонса бренд Calvin Klein меняется на глазах - и дело вовсе не в новой айдентике или появлении дополнительной линии. Сама стилистика, наполнение и видение бренда меняются в соответствии с взглядами бельгийского дизайнера. Как пример - новая рекламная кампания бренда, вдохновленная работами современных американских художников, в том числе, фаворита Симонса Стерлинга Руби.

"Это рекламная кампания - дань ключевым предметам Calvin Klein, нижнему белью и джинсам, признание их элементами поп-культуры и частью мира искусства" - отметил в своем инстаграм сам дизайнер. Эта кампания стала свидетельством того, как базовые предметы Calvin Klein выстроили фундамент американской моды, так же как и работы Энди Уорхола, Стерлинга Руби и Ричарда Принса стали основами американского современного искусства.

Раф Симонс и раньше признавался в любви к работам Руби. В 2014 году художник и дизайнер запустили собственный поп-ап магазин и даже поработали над совместной коллекцией Raf Simons x Sterling Ruby.