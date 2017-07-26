Вирджил Абло вошел в состав CFDA

Вирджил Абло станет новым участником Совета модельеров Америки (CFDA). Вместе с дизайнером бренда Off-White и стилистом Канье Уэста в совет войдут еще 13 новых участников. Это креативные директора Oscar de la Renta Лаура Ким и Фернандо Гарсия, Хлоя Госселин и Керби Жан-Раймонд из Pyer Moss. Теперь общее количество членов совета составляет 517 человек, среди которых – Марк Джейкобс, Каролина Эррера и Томми Хилфигер.

"Организация рада представить вам новых членов совета, – прокомментировала Лиза Смилор, исполнительный вице-президент CFDA. – Каждый из этих 14 дизайнеров станет важной частью приемной комиссии и совета директоров".