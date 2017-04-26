Вера Вонг: "Мой любимый цвет – не белый"

В 80-х свадебной моды почти не существовало, а подвенечные платья больше напоминали кондитерские меренги из тафты. До тех пор пока не появилась Вера Вонг и ее легкие воздушные наряды, с которыми до сих пор ассоциируется вся свадебная мода. Понимать различия между русской и китайской невестой, не бояться свободы и учиться у Ива Сен-Лорана – дизайнер рассказала Buro 24/7 о своей жизни до Vera Wang и особенностях работы свадебного бренда.

О детстве

"В детстве я мечтала стать фигуристкой. До 18 лет я профессионально занималась фигурным катанием, участвовала в соревнованиях и возлагала большие надежды на свою спортивную карьеру. Мой мир рухнул, когда меня не взяли в американскую олимпийскую сборную. Но надо было двигаться дальше. Уже тогда я была увлечена модой. Я сообщила отцу о своем намерении пойти учиться на дизайнера, но в ответ получила строгое "Иди лучше ищи работу". Тогда я устроилась в бутик Yves Saint Laurent на Мэдисон-авеню, где и познакомилась с Фрэнсис Патики Стейн (редактором американского Vogue. – Прим. ред.). Она сказала позвонить ей, когда я закончу учебу... Через два года я ей набрала, и – вы не поверите – она меня вспомнила и позвала на собеседование!".

О Париже

"В конце 60-х я переехала в Париж, чтобы изучать историю искусств в Сорбонне. Это было очень противоречивое время для Франции. Начинались студенческие протесты по всей стране, вылившиеся в массовые беспорядки и смену власти (майские события 1968 года. – Прим. ред.). Но все же в Париже было такое сумасшедшее ощущение свободы, перемен. Менялась мода, менялся кинематограф, менялся мир.

Я жила на раскладном диване у друзей своего бойфренда на авеню Фош и была абсолютно беззаботна и счастлива. Каждый день мы проживали отдельную маленькую жизнь.

Мы веселились в "Кастеле", у Реджины. Вечеринки Реджины вообще были самыми лучшими. Настоящая "Студия 54", там можно было встретить кого угодно, от Алена Делона до Сен-Лорана и Лулу де ла Фалез с их "свитой". Очень неплохо для 19-летней девчонки, только что окончившей колледж".

О французской моде и Иве Сен-Лоране

"Я не скрываю, что французская мода оказала на меня огромное влияние как на дизайнера, особенно Ив Сен-Лоран. Он был молод, смел и безумно талантлив. Мода Парижа и до него была прекрасной, но слишком кутюрной, женственной, "правильной". Сен-Лоран перевернул представление о том, как должна выглядеть женщина. Даже в разных политических ситуациях он черпал вдохновение. Вспомните его камуфляжную коллекцию, созданную в разгар Вьетнамской войны. А прозрачные цыганские платья, вдохновленные поездками в Марракеш? Не говоря уже о женском смокинге и двубортном пиджаке. Для меня однозначно моду создали французы".

О работе в Vogue и Ralph Lauren

"После года стажировки в американском Vogue я стала редактором моды. Лучшие визажисты, парикмахеры, фотографы, самые роскошные и влиятельные селебрити и модели – стоит ли упоминать, что в те времена американскому Vogue абсолютно все было доступно. Когда я об этом сейчас вспоминаю, мне иногда даже самой не верится. Но я не могла расстаться с мечтой стать дизайнером. Спустя 15 лет карьеры в Vogue я перешла в Ralph Lauren на пост главного дизайнера аксессуаров. И все началось по новой. В редакции Vogue у нас был крошечный коллектив – от силы четыре человека. А тут огромная инфраструктура, миллионные бюджеты. Можно месяцами работать друг с другом и не знать, кто как выглядит. Можете представить, что это такое – изо дня в день быть окруженной людьми такого калибра? Поэтому когда меня спрашивают, в чем секрет успешной карьеры, я всегда отвечаю: в восхищении людьми, с которыми работаешь".

О создании Vera Wang

"Было ли сложно после 17 лет работы в Vogue запускать свое собственное дело, начинать все с нуля в 40? Я совру, если скажу, что нет. Ведь все двери, которые открыты перед вами при статусной работе, захлопываются, когда вы начинаете работать "сами по себе". Я чувствовала себя выпускницей-дебютанткой и любила шутить в интервью, что я не молодой дизайнер, а старый новый дизайнер. (Смеется.)

Когда я решила заняться собственным свадебным бизнесом, я вообще ничего не боялась. Не потому, что я очень смелая и отважная, а просто потому, что я ничего о нем не знала. Тогда свадебным миром правили платья-меренги и бесконечные фаты. А я не хотела играть по этим правилам. Поэтому мы решили позиционировать себя в первую очередь как модный бренд, а потом уже как свадебный. И у нас получилось. Позже у нас появилась линия прет-а-порте, в которой я чувствую себя свободнее и могу больше раскрыть свое видение женщины".

01

/

15

О собственном свадебном платье

"Дизайн своего платья я сама нарисовала и отдала в пошив. До недавних пор я даже не знала, где оно, пока моя помощница случайно не нашла его в наших нью-йоркских офисах".

О любви к черному цвету и минимализму

"Я не люблю яркие цвета. Наверное, вам это покажется странным и нелогичным, но моим любимым цветом в работе является отнюдь не белый, а черный. В нем есть некая зрелость. Черный цвет абстрактен, в нем можно легко увидеть истинную форму, архитектуру одежды. Цвета, декоративные элементы – все это отвлекает. Для меня мода делится на две части – архитектурная и декоративная. Некоторые дизайнеры являются потрясающими декораторами. Мне же, наверное, ближе архитектура, чистота линий".



О русских и китайских невестах

"Здесь всегда важную роль играет культурное наследие страны и ее традиции. Условно говоря, в каждой стране и даже регионе свой спрос и предложение. Например, русские невесты будут отличаться от невест в Китае или Америке. Есть невесты, которые хотят выглядеть молодыми и сексуальными. Другие хотят показать достаток и социальный статус – в таких случаях мы "отрываемся" по полной. Хотите кутюр? Будет вам настоящий кутюр. Но я дорожу нашей репутацией, поэтому всегда по максимуму стараюсь делать платье актуальным и изящным".

01

/

19

О свободе в моде

"Я не могу делать все, что хочу, потому что должна защищать свой бизнес и бренд. Это абсолютно нормально, когда ты несешь ответственность не только за себя, но и за людей, которые на тебя работают. Свобода пока остается у молодых дизайнеров, но ее все меньше и меньше. Все потому, что мы недостаточно ее поощряем. Я лично очень за это переживаю, потому что, если все будет ориентировано исключительно на массовость и коммерческую выгоду, что же тогда останется от моды?"

Прочитать полное интервью дизайнера можно тут.