Только на Buro 24/7: Как создавалась новая коллекция Delpozo

Дневник Джозефа Фонта

15 февраля в рамках недели моды в Нью-Йорке состоялся юбилейный показ Джозефа Фонта для Delpozo. Buro 24/7 публикует личные дневниковые записи креативного директора о том, чем живет и как работает модный бренд во время Недели моды. Первая часть посвящена главному – вдохновению

"В детстве я с мамой ходил по бутикам Барселоны. Хоть я и был маленьким, она всегда спрашивала мое мнение. Думаю, она знала, кем я стану. Эти прогулки послужили началом моего интереса к моде и дали мне возможность приблизиться к миру haute couture. Тем не менее, я выбрал более традиционный путь и начал изучать архитектуру, а не моду. Но я все равно чувствовал, что в моей жизни чего-то не хватает. По совету друга я принял участие в конкурсе Air France Mode Prix в Париже и, к моему удивлению, победил в нем. Кажется, именно в тот момент я понял, что мода – мое истинное призвание.

Архитектурное образование сильно повлияло на меня. По сей день в своих коллекциях я применяю все, чему научился. Благодаря архитектуре я понял значение пропорций, форм и объемов. Пропорции – вот что объединяет архитектуру и моду. Чтобы идея получилась целостной, каждый элемент должен быть сбалансирован и пропорционален. В Delpozo работают фантастические мастера. Опыт работы одних в бренде исчисляется десятилетиями, других – парой лет. К нам постоянно идут молодые таланты и профессионалы – например, всем нашим вышивальщицам меньше 30 лет. Самое интересное – наблюдать, как два поколения работают бок о бок, и тем и другим, есть чему научить друг друга.

Я определяю Delpozo, как бренд pret-a-couture. Для создания одежды мы используем классические кутюрные приемы: редкие ткани, ручную вышивку, сложные детали и процесс конструирования одежды прямо на манекене. Некоторые модели Delpozo – уникальны. Их может быть всего три единицы по всему миру, а другие – например, блузы из поплина – настолько популярны, что каждый сезон мы получаем огромные заказы от своих розничных партнеров.

Delpozo – стиль жизни и определенное отношение к жизни. Когда меня назначили креативным директором бренда, передо мной стояла задача начать новую главу, создать современное видение, сохранив при этом наследие бренда. Delpozo хорошо знали в Испании, но остальной мир почти ничего не знал о нем. Я хотел его сделать глобальным. В последние годы бизнес создания одежды сильно поменялся. В наши дни все должно крутиться быстрее и быстрее, и мода привыкает к этому новому темпу, новым технологиям и новым требованиям. Но здесь, в Delpozo, мы работаем по собственному расписанию. Время – это самая большая роскошь, а для создания роскоши требуется много времени".