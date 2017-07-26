Главный редактор Dazed станет приглашенным креативным директором Helmut Lang

После ухода креативных директоров Майкла и Николь Коловос в 2014 году американский бренд долгое время находился в неопределенном состоянии. Управление марки решило не нанимать постоянных арт-директоров, а вместо этого пригласить к сотрудничеству главного редактора Dazed Изабеллу Берли. По задумке Изабелла станет творческим консультантом, который будет выбирать разных дизайнеров и приглашать их поработать на марку на неопределенное количество времени. Первым стал Шейн Оливер из Hood by Air, а коллекцию покажут уже 11 сентября.

Над первой кампанией, созданной под руководством Изабеллы Берли, работала новая команда. Фотографом выступил Итан Джеймс Грин, стилизовал съемку креативный директор Dazed Робби Спенсер. Также бренд вернул свой старый логотип и представил новую айдентику.