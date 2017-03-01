Дневники Delpozo: Джозеф Фонт – о работе в ателье

Эксклюзивно на Buro 24/7

Каждая новая коллекция испанского бренда создается с помощью филигранной ручной работы. О том, как рождаются шедевры ремесленнического искусства, какую работу проделывают каждый день сотрудники ателье и как совместить традиции haute couture с pret-a-porter, – в эксклюзивных дневниках креативного директора Delpozo Джозефа Фонта для Buro 24/7

"Delpozo – это бренд pret-a-couture, он объединяет технику ручной работы, которая ассоциируется с высокой модой, и современное производство. Своего рода перекресток между haute couture и pret-a-porter.

Наше производство pret-a-porter находится в Испании. По правде говоря, было нелегко найти достойный уровень навыков среди мастеров, чтобы получить результат, который мы хотели. Сейчас все меньше и меньше людей, которые могли бы качественно воплотить текстуру и конструкции, которые я придумываю. На поиск людей ушло много времени. У нас есть небольшие ателье по всей Испании, которые работают над нашими коллекциями. Тем не менее я уверен, что на качественную ручную работу будет спрос в будущем, потому что любовь к уникальной, продуманной до деталей одежде возрождается.

Свобода творчества и внимание к деталям всегда были для меня в приоритете. При этом я, конечно, стараюсь не забывать о потребностях реальных женщин. Ведь главный смысл всякой одежды – это самовыражение, и я хочу подарить женщинам свободу быть собой. У идеальной женщины Delpozo нет определенного возраста, национальности или профессии, но у нее есть четкое осознание того, чего она хочет как от жизни, так и от моды.

Как я уже сказал, haute couture заложен в ДНК нашего модного дома, и мы всегда помним об этом, создавая коллекции. Мы проводим многие месяцы в работе над каждым изделием. Да, это тяжело, но это делает нас непохожими на всех остальных. Кстати, во многом успех зависит от правильной рабочей атмосферы! Мы, например, работаем в просторной комнате, наполненной светом. Посередине у нас стоит внушительный стол, за которым мы творим: рисуем, вышиваем, выбираем материалы... Там же мы проводим летучки с нашей командой. Я всегда составляю мудборд, который поддерживает во мне вдохновение весь сезон. Каждый сезон меня вдохновляют разные вещи. Недавно я стал замечать за собой, что часто обращаю внимание на концепции, которые противоречат друг другу, и ищу между ними связь. Меня воодушевляют любые формы искусства и, конечно, природа. Я провожу много времени в поисках тканей и получаю огромное удовольствие от этого процесса. Мне нравится разрабатывать их с неожиданной стороны. То же самое происходит и с палитрами. Я искренне наслаждаюсь поиском идеальных тонов и неожиданных комбинаций. Мне необходимо постоянно бросать себе вызов.

Сложно определить, что самое сложное в процессе создания коллекции. Могу сказать одно: никогда не бывает легко. С каждым разом все тяжелее, потому что я перфекционист! Так что, если бы не зависимость от модного календаря, я бы работал над каждой коллекцией целую вечность до тех пор, пока она не станет идеальной".

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