Осень-зима 2017/18

Маленькая английская деревня, сады, собаки, лошади, старый дом и богатая бабушка, чьи комоды и гардеробы забиты сокровищами. Именно об этом новая коллекция Mulberry

Креативный директор Mulberry Джонни Кока говорит, что когда создавал новую коллекцию думал о молодой девушке, которая приехала в глухую деревню к бабушке и все свободное время посвятила изучению ее гардероба. Блуждая по коридорам и заглядывая в старинные комоды, она изучала одежду и аксессуары, желая адаптировать гардероб бабушки в свой, чтобы тот соответствовал настоящему времени.