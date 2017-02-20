Жизнь в английской деревне: Коллекция Mulberry
Осень-зима 2017/18
Маленькая английская деревня, сады, собаки, лошади, старый дом и богатая бабушка, чьи комоды и гардеробы забиты сокровищами. Именно об этом новая коллекция Mulberry
Креативный директор Mulberry Джонни Кока говорит, что когда создавал новую коллекцию думал о молодой девушке, которая приехала в глухую деревню к бабушке и все свободное время посвятила изучению ее гардероба. Блуждая по коридорам и заглядывая в старинные комоды, она изучала одежду и аксессуары, желая адаптировать гардероб бабушки в свой, чтобы тот соответствовал настоящему времени.
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