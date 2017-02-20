Креативный директор Mulberry Джонни Кока говорит, что когда создавал новую коллекцию думал о молодой девушке, которая приехала в глухую деревню к бабушке и все свободное время посвятила изучению ее гардероба. Блуждая по коридорам и заглядывая в старинные комоды, она изучала одежду и аксессуары, желая адаптировать гардероб бабушки в свой, чтобы тот соответствовал настоящему времени. 

 