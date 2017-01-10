Джиджи Хадид в новой рекламной кампании аксессуаров Max Mara

Весна-лето 2017

Итальянский бренд в очередной раз воссоединился с 21-летней моделью для работы над новой рекламной кампанией

Чувственная блондинка с пухлыми губами Джиджи Хадид идеально соответствует сдержанно-роскошной эстетике итальянского бренда. Поэтому компания уже в третий раз приглашает модель принять участие в съемках рекламной кампании. В этот раз девушка представляет только аксессуары модного дома - сумки и очки.

В рекламной кампании сезона осень-зима 2015/15 Джиджи нам позиционировали как современную Мэрилин Монро. Два года спустя модель возвращается в образе топ-модели 80-х - с пышной укладкой непослушных кудрявых волос. Фотографом выступил Стивен Мейзел.



Источник: http://www.buro247.kz/fashion/news/reklamnye-kampanii-max-mara-roberto-cavalli-i-chanel-jewelry.html