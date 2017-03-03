Осень-зима 2017/2018

Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран представили новую коллекцию Lemaire, выполненную в традиционной для дизайнеров стилистике

Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран - не те люди, от которых стоит ждать эпатажных выходов и неожиданных дизайнерских решений. Каждый сезон дуэт выдает очень завершенную и продуманную коллекцию, сделанную в полном соответствии со своей излюбленной эстетикой. Поэтому французский бренд горячо любим интеллектуалами от Москвы до Нью-Йорка, и, несмотря на практически полную непубличность, раскупается моментально.

Основу коллекции составили мужские костюмы, блузы с глухим воротником, пальто и платья с прямым силуэтов приглушенных земельных и пастельных оттенков. Его коллекции – это набор того, с чем у каждого из нас ассоциируется стиль современной француженки: благородство, расслабленная элегантность и что-то неуловимое, придающее шарм. А благодаря носибельности, идеальному крою и простоте, одежда Lemaire найдет покупательниц со всего света.





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/collections/pfw-vesna-leto-2015-kollektciya-christophe-lemaire.html