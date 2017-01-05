Зендая, Соня Бен Аммар, Пресли Гербер

Героями новой рекламной кампании Dolce & Gabbana стали звезды поколения миллениалов - Зендая, Соня Бен Аммар, Пресли Гербер, Кэмерон Даллас, Брендон Томас Ли и Тилан Блондо

Съемки весенне-летней кампании Dolce & Gabbana прошли на побережье Капри в привычной для бренда, традиционно-семейной стилистике. Главными героями стали звезды социальных сетей, многим из которых еще не исполнилось и 18 лет. Среди них - певица и актриса Зендая (исполнительница главной женской роли в новом фильме про Человека-паука), блогер Кэмерон Даллас, недавно ставший лицом Calvin Klein Underwear, сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер, сын Памелы Андерсон Брендон Томас Ли, певица Соня Бен Аммар и одна из самых юных моделей, появившихся на обложке Vogue, Тилан Блондо. Локального колорита добавили повара, официанты, музыканты и продавцы с сувенирами. Фотографом рекламной кампании выступил Франко Паджетти.