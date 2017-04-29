Поиск
Рассматриваем новую коллекцию Ruban
Показ осень-зима 2017/18 прошел в здании ЦДМ на Лубянке
Сестры Алиса и Юлия Рубан любят экспериментировать с пропорциями и асимметричным кроем. Но никогда – в ущерб женственности и элегантности. В новой коллекции созданные вручную гофре из вуали украшают пальто и свитера из кашемира, а асимметричные детали из неопрена соседствуют с нежным шифоном и шелком.
Вдохновением для дизайнерского дуэта в новом сезоне послужили природные непостоянство и переменчивость. Поэтому в коллекции с одинаковым успехом уживаются асимметрия и многослойность, традиционный крой и деконструктивизм, а материалы вроде дерева и шерсти сочетаются с денимом и шелком. Основой коллекции стали знаковые для RUBAN свитера крупной вязки, женственные тренчи, пальто и всевозможные вариации рубашек и жакетов c низкой линией плеча.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Софи Эллис-Бекстор на вечеринке De Beers в Алматы
Девятый Almaty Pop-Up Store: Мода, еда, развлечения и хорошая музыка
Казахстанскому бренду Aigul Kassymova – 10 лет
Довоенная Алма-Ата в лукбуке Ainur Turisbek
У театра "АРТиШОК" будет новая площадка
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий