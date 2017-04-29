Рассматриваем новую коллекцию Ruban

Сестры Алиса и Юлия Рубан любят экспериментировать с пропорциями и асимметричным кроем. Но никогда – в ущерб женственности и элегантности. В новой коллекции созданные вручную гофре из вуали украшают пальто и свитера из кашемира, а асимметричные детали из неопрена соседствуют с нежным шифоном и шелком.

Вдохновением для дизайнерского дуэта в новом сезоне послужили природные непостоянство и переменчивость. Поэтому в коллекции с одинаковым успехом уживаются асимметрия и многослойность, традиционный крой и деконструктивизм, а материалы вроде дерева и шерсти сочетаются с денимом и шелком. Основой коллекции стали знаковые для RUBAN свитера крупной вязки, женственные тренчи, пальто и всевозможные вариации рубашек и жакетов c низкой линией плеча.