Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Мода / Коллекции

Рассматриваем новую коллекцию Ruban

Показ осень-зима 2017/18 прошел в здании ЦДМ на Лубянке

  • 01
  • /
  • 21
  • 02
  • /
  • 21
  • 03
  • /
  • 21
  • 04
  • /
  • 21
  • 05
  • /
  • 21
  • 06
  • /
  • 21
  • 07
  • /
  • 21
  • 08
  • /
  • 21
  • 09
  • /
  • 21
  • 10
  • /
  • 21
  • 11
  • /
  • 21
  • 12
  • /
  • 21
  • 13
  • /
  • 21
  • 14
  • /
  • 21
  • 15
  • /
  • 21
  • 16
  • /
  • 21
  • 17
  • /
  • 21
  • 18
  • /
  • 21
  • 19
  • /
  • 21
  • 20
  • /
  • 21
  • 21
  • /
  • 21

Сестры Алиса и Юлия Рубан любят экспериментировать с пропорциями и асимметричным кроем. Но никогда – в ущерб женственности и элегантности. В новой коллекции созданные вручную гофре из вуали украшают пальто и свитера из кашемира, а асимметричные детали из неопрена соседствуют с нежным шифоном и шелком.

Вдохновением для дизайнерского дуэта в новом сезоне послужили природные непостоянство и переменчивость. Поэтому в коллекции с одинаковым успехом уживаются асимметрия и многослойность, традиционный крой и деконструктивизм, а материалы вроде дерева и шерсти сочетаются с денимом и шелком. Основой коллекции стали знаковые для RUBAN свитера крупной вязки, женственные тренчи, пальто и всевозможные вариации рубашек и жакетов c низкой линией плеча.

 

Buro247.kz

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще