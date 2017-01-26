И портрет Кейт Мосс из тюля

Сложные деконструированные платья, асимметричные топы, расшитые тонким кружевом, объемные юбки в пол, декорированные тонкими лентами - старый добрый Джон Гальяно вернулся

Если с прошлого показа Maison Margiela весна-лето 2017 журналисты и байеры выходили не впечатленные увиденным, то этот показ искупил все с лихвой. Присутствующие отметили не только возвращение того самого самоуверенного фантазера Гальяно, но и, что самое важное, попадание в ДНК Maison Margiela.

Бежевый плащ, собранный как искусная мозаика, алое пальто со сложными проймами, пальто с присобранными плечами, юбка, скроенная из лент и отрывков ткани, любимые Маржелой оттенки красного, белого и черного - казалось, Гальяно наконец-то настроился на одну волну с Мартином Маржелой и нашел тот самый материал, с которым ему интересно работать. Основатель марки всегда делал ставку на сложный интеллектуальный крой, сложносочиненные деформированные рубашки и брюки, за которые его и полюбили фанаты. Гальяно никогда не был чужд эстетике destroy fashion, и в этом им наконец удалось найти точки соприкосновения с самим Маржелой. "Разобранными" оказались практически все предметы коллекции - от шляп до подолов платьев. Венцом коллекции стало платье с портретом Кейт Мосс, сделанным из тюля. Над ним работал специально приглашенный художник Бенджамин Шайна.