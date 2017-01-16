Осень-зима 2017

Кепи, береты, вельветовые куртки с меховыми манто - ностальгия по 70-м захватила подиум показа мужской коллекции Prada осень-зима 2017

До начала показа Prada выпустили в соцсетях ролик, в котором демонстрировался зал показа. Кровати серо-бирюзового оттенка, простыни из кожи и стены, декорированные серыми кафельными плитками - таким образом Миучча Прада предлагала зрителям заглянуть в "дом", где рождалась коллекция.

Сама одежда открыто контрастировала с пастельно-серым оформлением зала показа. Многие образы вполне могли стать частью гардероба героев Юэна Макгрегора и Джонатана Риз-Майерса из фильма "Бархатная золотая жила" - вельветовые пальто с меховым воротником, обтягивающие брюки на высокой талии, береты, жилеты кожаные обтягивающие пиджаки. Главным цветом коллекции стал медно-рыжий, оттенок ржавчины и жженого оранжевого. Но сама коллекция осталась очень классической - никаких худи, чересчур длинных рукавов и экстравагантных экспериментов со стайлингом. "Существует очень много того, что меня вдохновляет, настолько, что суммировать это все вместе было бы невозможно. Тогда я решила пойти от противного. Никакого искусства - наоборот, больше человеческого, простого и настоящего" - рассказала дизайнер после показа. Действительно, несмотря на яркую цветовую гамму, одежду с показа осень-зима 2017 вполне можно назвать базовой, легко вписываемой в повседневный гардероб. Пожалуй, Миучча Прада в очередной раз доказала, что при создании коллекций она в первую очередь думает не о сложных мотивах и идее, а о человеке, который будет носить ее одежду.