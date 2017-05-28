В офис – в спортивной одежде: Коллекция T by Alexander Wang

Александр Вэнг прагматичен в отношении моды и одежды, особенно, когда дело доходит до работы над второй линией – T by Alexander Wang. Одежда в первую очередь должна быть удобной. Это касается и офиса, в котором женщины проводят львиную долю своего времени. В офисный дресс-код, если он не строг и не требует обязательных белой рубашки, брюк и жакетов, смело можно вписать, например, спортивные брюки. И носить их с каблуками, белыми рубашками и худи. Или модные в этом сезоне легинсы, заменяющие чулки, выглядящие эффектнее всего с платьями.

Вне офиса Вэнг предлагает вполне обычную одежду: кюлоты с кроп-топами и бомберами, легкие платья с отделкой металлическими заклепками и грубые ботинки, широкие брюки с укороченными свитерами. А для вечеринок – облегающие фигуру мини-платья, подобные тем, что любят носить Белла Хадид и Кендалл Дженнер.