В конце 2015 года Lanvin покинул Альбер Эльбаз, который принял управление французским домом в 2003 году, и в прямом смысле возродил его. Назначение Бушры Жаррар было довольно неожиданным, но логичным - эстетика ее собственного бренда Bouchra Jarrar близка по духу эстетике самой Жанны Ланван. У Ланван был безупречный вкус и идеальное чувство гармонии и в пропорциях, и в цвете. Среди платьев, сделанных еще под ее руководством, практически невозможно найти ни одного аляповатого, перегруженного деталями, с излишним декором. А Бушру Жаррар с легкостью можно причислить к адептам элегантного и очень женственного минимализма.
Правда, в новой коллекции она позволила себе чуть больше, чем обычно. Розовые рюши, жабо, обилие легких и воздушных тканей вроде шифона, шелка и струящегося атласа, мелкие, но немногочисленные детали в виде поясов, брелоков и брошей - глазу было чему зацепиться. Удивительно много места уделено меху и перьям - в качестве отделки или полноценных предметов одежды, вроде шубы или жилеты. Но каждое, даже самое девичье платье или блуза, обязательно сопровождались брутальными черными ботинками, кожаными штанами, ботинками. "Новая коллекция - это посвящение очень сильной, но нежной женственности. Мне хотелось бы обойтись без политических заявлений, но мне кажется, это та женственность, которая нам нужна сегодня" - рассказала дизайнер после показа.
Источник: http://www.buro247.kz/fashion/collections/kakim-stal-debut-buhry-dzharrar-v-lanvin.html